ADDII ILLUSTRI E ARRIVI TOP: COM'È CAMBIATO IL MONTE INGAGGI

Il rush finale di mercato che attende la Fiorentina in questa torrida coda di agosto sarà interessante anche per capire come si rimodellerà - alla luce degli ultimi acquisti e delle ultime cessioni - il nuovo monte ingaggi della società. Come noto, rispetto alle ultime annate dell’era Della Valle (dove si è assistito ad un costante abbattimento dei costi), la gestione Commisso ha dato un nuovo impulso al tetto salariale, che nel 2019/20 si era attestato attorno ai 50 milioni di euro lordi e che nella passata stagione si era alzato fino a 58 circa: un’operazione ambiziosa resa possibile grazie all’apporto di Mediacom, che oltre alla sponsorizzazione annua di 25 milioni, ha contribuito alla solidità del club nei tempi più bui della pandemia (dove il fatturato del club è sceso da 90 a 72 milioni in appena un anno).

Ma al momento qual è la situazione del monte ingaggi? È chiaro che l’addio di alcuni big fuori dal progetto tecnico (Ribery, Caceres, Borja Valero ed Eysseric) ha contribuito ad alleggerire la situazione complessiva (i quattro guadagnavano in tutto 7 milioni di euro netti, che al lordo sono circa 14) ma contestualmente, rispetto alla fine della finestra estiva del 2020, non sono mancati gli innesti. O i ritorni. Questo discorso riguarda sia gli arrivi di gennaio (Kokorin e Rosati, che pesano sulle casse viola per un totale di circa 2,1 milioni netti) sia quelli estivi, che per adesso si sono limitati all’acquisto-boom di Gonzalez (2,4 milioni di ingaggio), Maleh (circa 0,7 milioni, comprato in realtà a gennaio ma rimasto a Venezia) e i rientri del riscattato Sottil (0,6 a salire) e di Benassi (1,1) a cui è stato peraltro rinnovato il contratto: un totale, dunque, di 4,8 milioni netti (quasi 10 lordi).

A questo dato parziale va aggiunta anche la somma relativa agli stipendi di tutti quei giocatori che per ora sono a libro paga della Fiorentina in attesa di una destinazione alternativa sul mercato: è il caso degli ex Primavera aggregati alla prima squadra (Ranieri, Dalle Mura, Montiel e Ferrarini) che in totale gravano sui conti della società per circa un milione di euro netti. Le sorprese però non sono finite: l’imminente arrivo di Nastasic infatti avrà un impatto notevole sul monte ingaggi (il serbo guadagna 2 milioni laddove Milenkovic, prossimo all’addio, ne ha percepiti fin qui 0,8) mentre il rinnovo di Vlahovic, a cui la dirigenza sta lavorando da tempo, potrebbe portare ad un’altra impennata del tetto salariale (il 2000 dovrebbe passare dagli 800mila euro attuali a uno stipendio di almeno 3 milioni a salire con ricchi bonus). Ammesso che l’ex Partizan però non decida di salutare prima la truppa, come sta per fare Lirola (che al momento guadagna circa 900mila euro all'anno).