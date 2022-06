2 PER RUOLO. QUANTI NE MANCANO ALLA FIORENTINA?

Partiamo da un assunto piuttosto noto nel mondo del calcio: soprattutto se di mezzo c'è una coppa europea, le rose dovrebbero essere formate da almeno 2 elementi interscambiabili per ruolo. Un assunto che non sempre corrisponde a verità, ma che aiuta le società a costruire le squadre in modo da tutelarsi da infortuni, squalifiche e soprattutto stagioni che rischiano di essere logoranti.

Basti pensare al fatto che la Roma la scorsa stagione ha giocato 55 partite, tante come nessuno in Italia. La Fiorentina, per dire, ne ha giocate 44, ben 11 in meno rispetto ai giallorossi che sono però il modello da prendere ad esempio per i viola visto che tutti auspicano un cammino in Conference League pari a quello della squadra di Mourinho.

Tornando alla questione dei 2 giocatori per ruolo, cosa manca alla Fiorentina per essere considerata completa? Vediamo nel dettaglio.

In porta ok i numeri ma si dovrà cambiare - Inutile ripetere ancora una volta come i rapporti tra Dragowski e Fiorentina siano ai minimi termini. Contratto in scadenza nel 2023 e un ruolo piuttosto marginale: il portiere polacco dovrà salutare in estate ed essere sostituito. Mentre Terracciano resterà a giocarsi un posto da titolare con chi verrà.

In difesa ci sono tre incognite - Per quanto riguarda il reparto difensivo, il comparto centrale potrebbe essere ritoccato. Un po' perché la permanenza soprattutto di Milenkovic non è scontata, un po' perché Nastasic non ha dato la scorsa stagione le garanzie sperate. Per avere ricambi sicuri alla Fiorentina servirebbe un altro centrale. Sulle fasce la situazione è un po' diversa: sulla sinistra ci sono Biraghi e Terzic, con quest'ultimo che però potrebbe non essere confermato per andare su un profilo magari con più esperienza, sulla destra invece al momento c'è il solo Venuti. Troppo poco per pensare che non ci sarà un intervento sul mercato.

A centrocampo regista ed eventuali uscite - In mezzo la questione principale riguarda il ruolo da regista, dove i soli Amrabat ed il giovane Bianco sono decisamente corti per affrontare una stagione lunghissima. Non è un mistero che la Fiorentina sia vicina ad un profilo come Grillitsch proprio per andare a rimpolpare quel ruolo. Per le mezzali dipenderà dai tempi di recupero di Castrovilli e dalle potenziali uscite di Benassi e Zurkowski, altrimenti - almeno numericamente - la Fiorentina sarebbe a posto.

L'attacco dipende da Saponara e Piatek - Il reparto degli esterni è quello sul quale è stato investito di più negli ultimi anni, ma nonostante questo manca almeno un profilo se non due. Perché Saponara deve rinnovare e Callejon ha salutato: la Fiorentina dovrà trovare una soluzione. Chiusura con la punta centrale: Cabral sarà il perno, ma chi dietro di lui? I discorsi con Piatek vanno avanti ma ci sono tanti profili in giro per l'Italia e per l'Europa che potrebbero diventare l'alter ego del brasiliano ex Basilea.