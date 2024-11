ZIELINSKI, Viola fortissima. Ma vogliamo andare a vincere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria dell'Inter ai danni del Lipsia, ai microfoni di Inter TV ha preso la parola Piotr Zielinski, centrocampista nerazzurro che ha commentato la vittoria in Champions League a ha rivolto lo sguardo alla trasferta imminente contro la Fiorentina: "Non è stata una partita facile, il Lipsia è una squadra molto fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo, ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo che è la vittoria. Dobbiamo chiudere prima le partite per non soffrire, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato".

Sulla gara di Firenze: “Sarà una partita difficile, la Fiorentina quest’anno sta dimostrando di essere una squadra fortissima, con qualità, ma vogliamo fare la nostra partita e provare a vincere”.