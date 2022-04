ZANETTI, Salvezza? Ancora c'è speranza. Oggi...

L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato così ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Venezia: "Il campionato non finisce oggi, ci potranno essere delle sorprese. Finché c'è speranza dobbiamo fare del nostro meglio, faremo di tutto per provare a rimanere in Serie A. Oggi abbiamo fuori mezza squadra titolare, ma non deve essere un alibi. Molti ragazzi oggi avranno l'opportunità di dimostrare di valere questa categoria".