ZANETTI, Altra notte magica. Il lavoro paga sempre

© foto di www.imagephotoagency.it

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha pubblicato su Twitter il suo pensiero all'indomani della vittoria per 2-1 contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia: "Un'altra notte magica, un altro trofeo, un'altra gioia per tutti noi e la nostra gente. Per vivere insieme ancora tutto questo è sempre fondamentale superare i momenti di difficoltà, rimanere uniti, essere gruppo. Il lavoro di squadra paga sempre! Sempre forza Inter!".