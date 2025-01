ZACCAGNI, Il mister ci ha chiesto vittoria in vista dei viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni a fine gara è intervenuto a Sky dopo la vittoria per 3-1 e il primo posto blindato in Europa League ed ha svelato: "Il mister prima della partita ci ha detto che vincere questa sera ci avrebbe aiutato a preparare la partita con la Fiorentina domenica, perché vincendo è più facile lavorare, lavori con il sorriso e affronti la partita con più fiducia e nel modo migliore. Questo vale per tutte le partite, ma stasera potevamo anche accontentarci del pareggio e siamo entrati con la voglia giusta per ripartire".

Concetto che ha ribadito anche al sito ufficiale biancoceleste, Lazio Style Channel: "Siamo veramente felici. Abbiamo fatto una buonissima gara soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo l'abbiamo gestita. Siamo stati bravi perché eravamo anche in emergenza. Siamo entrati con cattiveria, volevamo vincere e si è visto. È bello aver ritrovato il gol su azione anche in Europa. Sono contento del percorso che stiamo facendo, ora godiamoci questa serata e poi ci concentriamo sulla sfida contro la Fiorentina. Vincere aiuta a preparare meglio la prossima partita, ce l'ha detto il mister. Noi passiamo sempre da questo".