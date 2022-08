VLAP, Fiorentina troppo teatrale: si buttavano sempre

Michel Vlap, centrocampista del Twente, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio per 0-0 che ha permesso alla Fiorentina di accedere ai gironi di Conference League dopo il 2-1 dell'andata: "Ho avuto un'occasione grandissima nel primo tempo ma per sfortuna anche gli attaccanti della Fiorentina difendono. Però abbiamo giocato come abbiamo voluto e abbiamo combattuto e siamo stati attenti e lucidi. Quello che non mi è piaciuto il modo italiano di giocare della Fiorentina, troppo teatrale, ogni tackle rimanevano a terra per troppo tempo. Non è però per questo che abbiamo perso. A volta dovremmo essere anche fortunati, ma il tuffo di Terracciano non ci ha permesso di esultare. Questa avventura sarebbe stata grandissima, è un peccato che finisce qua anche per tutte le persone che si sono presentate allo stadio da ogni parte della regione. Abbiamo giocato sotto pressione fin dal primo tempo e siamo stati molto intensi".