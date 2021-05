VIDEO, Miha: "Testa ai viola, dimenticare Bergamo"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in sala stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, ripartendo da ko di Bergamo: "Quando prendi 5 gol e può succedere visto anche il rigore e l'espulsione è sempre difficile accettarlo, però i ragazzi questa settimana hanno lavorato benissimo. Si sono allenati con grande concentrazione. Erano convinti, erano li con la testa. Sono contento perché se giochiamo come ci siamo allenati abbiamo grandi possibilità di vincere. Sono stati bravi a lasciarsi quanto successo alle spalle, a resettare e ripartire. Speriamo che già da domani si raggiunga la salvezza. La Fiorentina sta bene, ieri sono andati in ritiro per volontà dei giocatori e questo fa capire come affronteranno la partita. Ma noi abbiamo grandi possibilità di vincere. Derby? Per me è derby per due squadre della stessa città... Qua a Bologna ci sono 10 derby... Ma è comunque una partita importante. Ci mancano 7 giocatori, e questo ci metterà in difficoltà però il recupero di Tomy ci da qualche possibilità in più in difesa".

Di seguito il video di DAZN con le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù: