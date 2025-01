VIDEO FV, Monza ko: scatta la protesta dei tifosi allo stadio

Fonte: A cura di Niccolò Santi

Il Monza subisce una nuova sconfitta in casa che lascia la situazione in classifica a dir poco disastrosa visto che la squadra affidata a Natale a Bocchetti è fanalino di coda a 11 punti, a -6 dal quartultimo posto occupato da Cagliari e Lecce. Già durante la gara si erano levati cori contro la squadra ma a fine gara si è scatenata la protesta dei tifosi anche fuori dallo stadio, all'uscita dei giocatori, invitati a tirare fuori gli attributi. Lunedì il Monza giocherà di nuovo in casa, contro la Fiorentina, con D'Ambrosio, espulso oggi, fuori per squalifica e un clima dunque rovente. Ecco le immagini della protesta dei tifosi brianzoli.