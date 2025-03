Verso Fiorentina-Atalanta, Retegui verso il forfait: anche oggi solo terapie

L'infermeria dell'Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina domenica al Franchi, sembra non volersi svuotare e per Firenze sono diversi gli assenti e gli acciaccati. Se l'ex viola Cuadrado ha lavorato a parte, Mateo Retegui si è sottoposto ancora solo a terapie che rende difficile un recupero per la Fiorentina. Si è allenato a parte, come ormai da martedì, anche Odilon Kossounou, operato il 18 gennaio al tendine degli adduttori mentre Ibrahim Sulemana è in gruppo e convocabile, dopo la lesione all’adduttore breve a destra.