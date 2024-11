VERONA, A Firenze ritorna Belahyane. Out Livramento

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina-Hellas Verona, in programma domenica prossima alle 15, sarà la gara che chiudera questo mini-ciclo dei viola, attesi poi dalla due settimane di pausa nazionali. E in vista della gara del Franchi il tecnico dei gialloblù Paolo Zanetti potrà contare su due pezzi pregiati come Belahyane e Tchatchoua, assenti per squalifica nella vittoriosa domenica contro la Roma. Non ci sarà, invece, Livramento, che sarà fermato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata nei minuti finali della gara contro i giallorossi.