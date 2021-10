VENEZIA, Si presenta Romero: "Già pronto per i viola"

In casa Venezia è stata la giornata di Sergio Romero: l'esperto portiere argentino, svincolatosi dopo 6 anni da secondo di De Gea al Manchester United, si è presentato oggi alla stampa, rievocando il glorioso passato tra Nazionale argentina e United ed il futuro prossimo, ovvero la sfida di lunedì sera tra i lagunari e la Fiorentina, appuntamento a cui l'estremo difensore non vuole mancare: "Ho voluto tornare in Italia perché mi mancava questo paese. Il Venezia da due o tre settimane mi seguiva, mi hanno aspettato abbastanza fino alla mia decisione finale. Al di là di tutto la squadra mi è piaciuto molto, sono giovani, mi sento anche io giovane, c'è un grande club alle spalle, una grande società, penso che con questa squadra qua c'è tutto per rimanere in Serie A. Fisicamente sto bene, l'anno scorso per me è stato strano, ma mi sono allenato tutto l'anno a Manchester, qualche giorno chiaramente mi allenavo da solo perché la squadra si allenava per la partita. Mi sento molto bene, ho fatto un bel lavoro anche quando sono tornato in Argentina, ho avuto due mesi per preparare il mio arrivo in un club, voglio far vedere di essere lo stesso Sergio che è arrivato a Genova prima e a Manchester poi".

E sulla gara di lunedì contro i viola: "Per giocare già con la Fiorentina dovrà parlare l'allenatore, ieri ho fatto il mio primo allenamento e mi sono sentito bene, come ho detto prima ho trovato un grande gruppo, con giovani che hanno tanta voglia. Ho fatto capire al tecnico che posso esserci già per lunedì e non per passeggiare per Venezia, ma ovviamente l'ultima decisione spetta al mister, sono a disposizione sua e del suo staff".