VASQUEZ, L'Empoli dà grandi opportunità ai giovani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere dell’Empoli, prossimo avversario della Fiorentina, Devis Vasquez ha parlato al canale della Lega Serie A. Queste le sue parole: “Per me, come per tanti altri, l’Empoli è un club che dà ai giovani la grande opportunità di mettersi in mostra, è come una vetrina. Qui posso farmi vedere al meglio, dimostrare che sono pronto per qualunque grande club, che sia in Italia o altrove”.

Sugli obiettivi: “L’obiettivo è la salvezza, lavorare al meglio per mantenere la categoria”.