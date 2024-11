VANOLI, Rovesciata Sanabria? La fece anche coi viola

FirenzeViola.it

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha parlato così in conferenza stampa nella giornata di oggi:

Cos'ha pensato al gol in rovesciata di Sanabria? Anche perché al Toro è stato un inizio un po' soporifero...

"Sono felice quando i miei giocatori fanno bene in nazionale. Nonostante il periodo che stiamo passando con risultati negativi, abbiamo aggiunto Masina che non andava in Nazionale da tempo. Guardo tutte le partite dei miei giocatori in Nazionale e sono felice, a volte è una questione di millimetri: quella rovesciata l'aveva fatta con la Fiorentina ed era uscita di poco. E sono convinto che prima o poi lo farà anche con noi"