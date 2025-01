VANOLI, Da un mese vedo il "mio Torino". Sul mercato...

FirenzeViola.it

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha così commentato il pareggio con la Juventus: "Nella ripresa bene, è mancato un pizzico nel finale di coraggio di andare oltre per cercare una vittoria. E poteva essere meritata. E' da un mese che vedo la squadra che ha la mia intensità, il mio carattere, la mia voglia di fame. Lo hanno dimostrato anche oggi. Quando si apre un ciclo nuovo, le prime partite non ci hanno illuso, ma c'era un giocatore importante per noi (Zapata, ndr). Poi ci si è ritrovati un po' spaesati nello spogliatoi, ora ci stiamo ritrovando piano piano. Ho detto alla società un mese fa che aspetto uno sforzo perché ne abbiamo bisogno".

ll 4-2-4 è il modulo giusto per il Toro?

"Ora abbiamo trovato la strada giusta, uscivamo da un periodo difficile. Giocando a tre, mancavano mezzali di gamba che attaccassero la profondità e i quinti più coraggiosi. Siamo più da palleggio, questa è la soluzione migliore in questo momento. Non è detto che non si possa tornare a cinque, il calcio di oggi è l'interpretazione degli spazi. Abbiamo costruito 3+2 o 4+1, nel calcio ci sono tante situazioni: ci è mancato di andare più ferocemente ad attaccare"

Sul mercato ha saputo qualcosa?

"Sono stato chiaro un mese fa, li lascio lavorare e spero che arrivi ciò che serve per migliorare"