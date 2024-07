UFFICIALE, Di Gregorio è il nuovo portiere della Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Douglas Luiz la Juventus di Thiago Motta mette a segno il secondo acquisto di questa sessione di calciomercato e ufficializza l'arrivo dal Monza di Michele Di Gregorio per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Questa la nota dei bianconeri: "Michele Di Gregorio è bianconero. È ufficiale il passaggio alla Juventus del portiere classe '97 che arriva a Torino dal Monza. Dall'Allianz Stadium...

all'Allianz Stadium! Sì perchè l'ultima gara ufficiale della stagione 2023/2024 Di Gregorio l'ha vissuta, da avversario (senza però scendere in campo), in quella che ora è la sua nuova casa, in occasione di Juventus-Monza del 25 maggio scorso. Un segno del destino, per Michele, che sempre all'Allianz Stadium è stato anche premiato in quanto migliore portiere dell'ultima Serie A".