UFFICIALE, Cancellieri è un nuovo giocatore del Parma

Il Parma, primo avversario dei viola in campionato sabato prossimo, ha ufficializzato l'arrivo di Matteo Cancellieri dalla Lazio, dopo il prestito all'Empoli della scorsa stagione. Ecco il comunicato del club ducale:

"Parma Calcio annuncia di aver acquisito dalla SS Lazio le prestazioni sportive di Matteo Cancellieri a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Arrivato nel Settore Giovanile della Roma a 8 anni, Matteo ha disputato le ultime tre stagioni in Serie A rispettivamente tra le fila dell’Hellas Verona, della Lazio e dell’Empoli, collezionando 68 presenze totali nella massima serie e distinguendosi come il più giovane calciatore italiano tra quelli con almeno 36 presenze nella scorsa Serie A. Attaccante esterno di piede mancino, Cancellieri ha militato nella Nazionale U17 e U21 per poi fare il suo debutto, a giugno 2022, nella Nazionale maggiore guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Matteo ha fatto della rapidità e della velocità, oltre che del dribbling, uno dei suoi tratti distintivi, ma nella scorsa stagione sportiva ha trovato anche la via del gol: si è distinto come il calciatore più giovane, tra quelli con almeno 3 reti realizzate da subentrato (4 in totale in Serie A nel 2023/24).

La dichiarazione di Matteo Cancellieri: “Quando sono arrivato a Parma, in sede, ciò che mi ha impressionato di più, oltre all’accoglienza, sono le immagini dei grandi calciatori che sono passati di qui. Penso che questo sia uno stimolo straordinario per un ragazzo giovane come me, potersi confrontare con una storia gloriosa ma con la voglia di scrivere un grande presente con questi colori. Mi sento nel posto giusto al momento giusto per la mia carriera, ho avvertito subito delle belle emozioni fin dal mio arrivo. Ho l’obiettivo personale di volermi confermare in Serie A, cercando di dare il massimo per la squadra e per questa tifoseria. Ho scelto di venire qui perché ho seguito il progetto dell’allenatore e del suo staff, valorizza molto gli esterni e credo che sia un gioco molto adatto alle mie caratteristiche. Ho voglia di cominciare, di fare un grande lavoro insieme a tutti i miei compagni e di portare il Parma dove merita di stare”.

La dichiarazione del Direttore Sportivo Mauro Pederzoli: “Matteo è un profilo giovane che rispecchia una delle caratteristiche che noi cerchiamo in un calciatore. Oltre a questo, abbina la giovane età al talento, altro elemento che teniamo in grande considerazione nelle valutazioni di mercato. Ci ha colpito la sua grande determinazione e la sua voglia di essere qui, siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia, perché siamo convinti che le sue qualità, al servizio della squadra, possano essere determinanti nel viaggio che andiamo a intraprendere in Serie A, categoria che già conosce molto bene”.