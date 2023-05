UDINESE, Il Gazzettino: "Deve approfittare del calo viola"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Che la Fiorentina nelle ultime partite, Sampdoria a parte, abbia raccolto poco non è un segreto e per Il Gazzettino l'Udinese dovrà dunque approfittare di questo calo, mostrato anche in Conference, della squadra viola. Oltretutto Italiano sarà costretto a ricorrere anche al turn over per cercare di arrivare a giocarsi al meglio le possibilità di recuperare lo svantaggio in Europa. E dunque i viola fanno meno paura agli avversari bianconeri.

Sottil, - si legge su Udineseblog - sempre alle prese con l'emergenza in attacco, non rinuncerà a giocatori come Pereyra, Walace e Lovric e tornerà ad affidarsi a Perez e Udogie. Pronti sempre a dare una mano anche Arslan e Samardzic.