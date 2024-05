TZOLAKIS, Prima finale in 99 anni: vogliamo celebrarla

Il portiere dell'Olympiacos Konstantinos Tzolakis ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della finale di questa sera contro la Fiorentina in Conference League: "L'intera squadra è felice, molto felice e non vede l'ora di giocare questa sfida. Molto semplicemente stiamo solo aspettando il fischio d'inizio per goderci la serata, nient'altro".

Escludendo Mendilibar e Iborra, per gli altri sarà la prima finale...

"Penso che per vincere servirà soltanto un altissimo livello mentale, di concentrazione. Abbiamo iniziato la preparazione una settimana fa e stasera saremo nelle giuste condizioni per fare bene, per sfruttare questa opportunità e vincere il trofeo".

Un messaggio per i tifosi?

"Che siano felici, è la prima volta in 99 anni di storia che l'Olympiacos si gioca un trofeo internazionale. Spero che riusciremo a vincerlo e celebrarlo tutti insieme".