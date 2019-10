TUDOR, Oggi buona gara contro una grande squadra

Queste le parole, a DAZN, del mister dell’Udinese Tudor dopo la sconfitta contro i viola: “Io penso che abbiamo fatto una buona gara contro una buonissima squadra che è costruita per fare cose importanti. Abbiamo preparato nel modo giusto questa gara. Loro sono stati bravi a fare gol. Noi abbiamo costruito qualcosa davanti ma è mancata la rete. Noi continuiamo a lavorare e a migliorare. La mia espulsione? Due o tre minuti prima mi diceva di non lamentarsi sennò mi avrebbe dato giallo, poi mi sono lamentato e mi ha dato rosso. Mi sembra esagerato. Non capisco perché esiste il giallo se poi dai rosso diretto”.