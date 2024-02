TORINO, Buongiorno e Rodriguez per fermare Belotti

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 29 FEB - La difesa del Toro ha perso Lovato per infortunio, ma per la sfida di sabato sera contro la Fiorentina ritroverà Buongiorno e Rodriguez: saranno il canterano e il capitano, insieme a Djidji, a cercare di fermare il grande ex Belotti all'Olimpico Grande Torino Belotti. Le alternative sulle fasce per Juric rimangono ridotte e così ci saranno ancora Bellanova e Lazaro, mentre a centrocampo Ricci e Linetty sono in vantaggio su Ilic e Gineitis. In attacco, invece, il tecnico non pensa a rotazioni e schiererà nuovamente Vlasic alle spalle del tandem Sanabria-Zapata, con l'obiettivo di trovare una vittoria che rilancerebbe le residue speranze d'Europa dei granata. (ANSA).