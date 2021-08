TORINO, Bremer può recuperare per i viola, Lukic...

Da oggi il Torino inizierà a preparare la partita di sabato con la Fiorentina: dopo l'incoraggiante prova contro l'Atalanta (granata sconfitti 2-1 per una rete allo scadere di Piccoli al termine di una partita a tratti dominata), la squadra di Ivan Juric si ritrova oggi al Filadelfia per iniziare la settimana che la porterà alla trasferta del Franchi. In questi giorni si valuteranno le condizioni dei calciatori usciti doloranti dall'impegno di sabato scorso: secondo quanto riportato da Toronews il difensore Gleison Bremer, uscito ad un quarto d'ora dalla fine per un colpo subito al ginocchio, dovrebbe essere recuperabile per la partita contro la Fiorentina, mentre per il centrocampista Sasa Lukic (sostituito all'intervallo per un problema muscolare) saranno decisivi ulteriori accertamenti, da compiere tra la giornata di oggi e quella di domani.