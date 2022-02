T. MOTTA, ACF dimostra di giocare alla pari con tutti

Nell'antivigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha così parlato in conferenza stampa: "Contro la Fiorentina è stata una partita difficile per noi, abbiamo affrontato una squadra che cerca di andare in Europa e che ha obiettivi diversi dai nostri. Mi è piaciuto tantissimo restare in partita fino alla fine, contro una squadra forte e che ha valore e che sta dimostrando di poter giocare alla pari anche con chi può vincere il campionato. Mi ricordo la partita con il Milan. Abbiamo preso gol e dopo il pareggio potevamo andare in vantaggio ma alla fine non abbiamo avuto il risultato che speravamo, ma è così".