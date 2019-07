SPAL, Stadio sotto sequestro, stop abbonamenti

Una bella grana per la Spal, che ieri ha visto mettere sotto sequestro dalla Guardia di Finanza una parte dello stadio e per questo motivo la società ha dovuto sospendere, almeno per il momento, la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Questo il comunicato emesso dal club estense sul proprio sito ufficiale: "La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni". Sotto sequestro sono finite la copertura della Gradinata Nord e l'intera struttura della Curva Est. Ci sono dubbi su alcune norme antisismiche che potrebbero non essere state rispettate dalla ditta che ha fatto gli interventi la scorsa estate. Sia la SPAL che il Comune di Ferrara sono parti lese dell'operazione.