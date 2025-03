Sold out anche il "formaggino": 300 tifosi dell'Atalanta attesi al Franchi

A completare il probabile sold out del Franchi per la partita di oggi tra Fiorentina e Atalanta, oltre ai più di 20mila tifosi viola che occuperanno i settori a loro dedicati, ci saranno anche 300 tifosi bergamaschi, che hanno così completato il numero di tagliandi vendibili per il "formaggino" versione ridotta a causa dei lavori dello stadio fiorentino.