SEPE (SKY), Oggi dobbiamo affrontarla come le altre

Così a Sky il portiere della Salernitana, Luigi Sepe, prima del match contro la Fiorentina: “Oggi bisogna stare tranquilli, è una partita importante e dobbiamo affrontarla come tutte le altre per tirare poi le somme alla fine”.

Cosa potete mette in più delle altre in campo?

“Nulla, perché da quando sono arrivato i risultati sono stati pochi ma le squadre che ci hanno messo in difficoltà non sono state tante. In questo periodo ci sta girando meglio e questo ti dà uno scatto morale in più”.