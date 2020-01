SEMPLICI, Dispiace, abbiamo giocato con coraggio

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina: "Se sbagli quei gol, dopo diventa difficile vincere. La squadra aveva giocato bene, senza mai buttare via la palla ma purtroppo usciamo un'altra volta sconfitti. Dispiace, perché ci vuole qualità per venire a Firenze contro una squadra diversa dalla nostra e fare un certo tipo di partita. Non dobbiamo mollare di un centimetro, possiamo uscire da questa situazione ma bisogna darsi una smossa. Mi sono un po' arrabbiato, in altre occasioni non meritavamo mentre oggi abbiamo giocato con coraggio. Se dopo diciotto partite siamo il peggior attacco, sicuramente delle problematiche ci sono: anche oggi è stato questo che ci ha precluso il risultato finale. L'addio di Kurtic? La sua partenza è dovuta ad esigenze di mercato oltre al fatto che aveva chiesto espressamente di andare via. Bisogna rafforzare la squadra in attacco per cercare di invertire la rotta, e nonostante i due rigori sbagliati quest'anno potevamo avere una classifica migliore".