SEMA, Il ko non è grave: ci sarà già contro i viola?

Con un social post, Ken Sema - giocatore dell'Udinese e prossimo avversario della Fiorentina - rassicura sulle condizioni del suo ginocchio ed esulta per la buona notizia: l'infortunio patito a Bologna non è grave e lui dovrebbe rientrare in campo presto. "Grazie Signore. Sono stati giorni duri con incertezza e paura per il mio ginocchio, ma con Dio al nostro fianco nulla è impossibile e ho avuto la risposta per cui ho pregato. Il mio ginocchio sta bene e non vedo l'ora di tornare in campo", ha affermato il giocatore. Sema, secondo quanto fa sapere la società friulana tramite il suo canale ufficiale, dovrebbe aggregarsi alla squadra per gli ultimi allenamenti della settimana. Una circostanza che gli permetterebbe di sperare di essere disponibile già sabato contro i viola.