SCALVINI, Domani torna dopo l'infortunio coi viola

Vincere per regalarsi (almeno) una notte al primo posto. Questo l'obiettivo dell'Atalanta, che domani sera al Tardini - alle 20:45 - affronterà il Parma di Fabio Pecchia. I tre punti permetterebbero alla Dea di andare momentaneamente a +2 sul Napoli, in attesa che gli Azzurri se la vedano contro la Roma. Gain Piero Gasperini recupera Giorgio Scalvini, infortunato al crociato dallo scorso 2 giugno, quando si fece male in occasione del match di recupero contro la Fiorentina.