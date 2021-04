SASSUOLO, Locatelli out. Davanti c'è Raspadori

De Zerbi è pronto a cambiare nuovamente volto alla sua squadra. Nel 4-2-3-1 davanti a Consigli dovrebbe esserci nuovamente spazio per Chiriches in coppia con Ferrari con Muldur e Rogerio che potrebbero essere confermati sulle fasce dopo l'ottima prova di Benevento. A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Obiang dal 1' minuto mentre Locatelli è in dubbio: possibile tour de force per Maxime Lopez. In avanti out Caputo, tornano Berardi e Defrel ma quest'ultimo potrebbe partire entrambi dalla panchina. Dunque Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori.