SASSUOLO, I convocati per la gara con i viola

In vista del match di domani contro la Fiorentina, 27esima giornata di Serie A in programma al Mapei Stadium alle ore 20.45, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha convocato i seguenti calciatori. Out Djuricic, Toljan, Rogerio, Obiang, Romagna e Harroui, rientra Ferrari dalla squalifica. Rogerio e Haroui non sono stati convocati in via precauzionale per una botta rispettivamente alla caviglia e alla spalla.

PORTIERI

24 Giacomo SATALINO

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

DIFENSORI

5 Kaan AYHAN

13 Federico PELUSO

17 Mert MULDUR

21 Vlad CHIRICHES

31 Gian Marco FERRARI

44 Ruan TRESSOLDI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

8 Maxime LOPEZ

16 Davide FRATTESI

23 Hamed TRAORE

97 Matheus HENRIQUE

ATTACCANTI

7 Brian ODDEI

11 Riccardo CIERVO

15 Emil CEIDE

18 Giacomo RASPADORI

25 Domenico BERARDI

91 Gianluca SCAMACCA

92 Gregoire DEFREL