SARRI, Contro la Fiorentina può rilanciare Kamada

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri studia il rilancio di Daichi Kamada, si legge su Il Messaggero. La Fiorentina esprime un calcio simile, europeo, aggressivo e intenso. E allora il giapponese potrebbe essere la mossa tecnica giusta, così rimpianta in Champions, per contrastare la furia viola con qualità e palleggio. Ora lo stesso Sarri non vuole rinunciare a Luis Alberto, che però avrebbe bisogno di riposo, dall'inizio per nulla al mondo né intende far vacillare il suo rendimento. Ecco perché i due si confronteranno oggi alla ripresa e decideranno insieme il da farsi per questo turno.