SARRI, Coi viola abbiamo fatto una gara di qualità

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Luis Alberto? Ha fatto una partita in linea con la partita infrasettimanale con la Fiorentina. Una partita seria, da centrocampista vero e poi inizia a metterci quel po' di qualità in più che ha rispetto agli altri". Il gol nel finale lascia amaro in bocca. "Lascia l'amaro in bocca perchè la partita sembrava vinta e quindi ti lascia questa sensazione. Il gol all'ultimo secondo fanno parte del calcio e delle partite. L'amaro in bocca lo lascia le prestazioni di Bologna e Verona. Siamo stati sfortunati perchè abbiamo preso il gol dell'1-1 a pochi secondi dalla fine del minuto di recupero e il 2-2 a un minuto dalla fine. Un pizzico di amarezza per il risultato ma un passo avanti nella prestazione e caratteriale. Vediamo se così riusciamo a trovare quella continuità che stiamo cercando".

Cosa vorrebbe vedere nelle prossime gare? "Giocare contro l'Atalanta non è semplice. Uscire da dietro puliti è difficile e rischioso. Dal punto di vista del palleggio si può fare di più però il tutto viene fuori se ci sono delle condizioni mentali delle ultime due partite. Con la Fiorentina abbiamo fatto una partita con un altissimo livello di applicazione e oggi di altissimo livello caratteriale. Se a mantenere queste due caratteristiche ci saranno partita in cui si potrà palleggiare meglio".