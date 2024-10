SAN GALLO, Sconfitto 2-1 dal Basilea in campionato

FirenzeViola.it

Dopo la sosta per le nazionali oggi è tornata la Serie A. Giovedì invece la Fiorentina, dopo il successo per 6-0 di oggi contro il Lecce, ripartirà il cammino europeo in Conference League. La formazione di Palladino affronterà in trasferta il San Gallo. Gli svizzeri sono scesi in campo questo pomeriggio, alle 16:30, contro il Basilea per la decima giornata del campionato elvetico. Nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Geubbels i biancoverdi hanno perso 2-1 nel recupero. Adesso il San Gallo si trova, con 14 punti, sesto in campionato alle spalle proprio del Basilea.

Svizzeri che sono partiti male anche in Conference League vista la sconfitta per 6-2 subita dal Cercle Brugge. Contro i viola il match è in programma giovedì 24 ottobre, presso il Kybunpark di San Gallo, alle ore 18:45.