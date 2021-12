SALERNITANA, Djuric in quarantena: salta Firenze?

Milan Djuric in quarantena: è questa la tegola che nelle ultime ore ha colpito la Salernitana di Stefano Colantuono, già alle prese con numerose defezioni. Il centravanti bosniaco non ha preso parte alla seduta d’allenamento di ieri: si trova in quarantena fiduciaria preventiva in quanto diretto contatto di un positivo non facente parte del gruppo squadra. Una brutta tegola per Colantuono, che anche ieri ha dovuto fare a meno dei vari Capezzi, Coulibaly, Gondo, Ruggeri e Zortea (per loro lavoro atletico differenziato) e Strandberg, quest’ultimo sottoposto ad una seduta di fisioterapia. Il resto del gruppo ha svolto un lavoro in palestra con esercizi per la mobilità articolare seguiti da un lavoro tattico sul campo.