SALAMON (LECH), Conosco la Viola: li ho già affrontati

Bartosz Salamon, difensore del Lech Poznan con un passato in Italia al Milan, alla Sampdoria, al Cagliari, al Pescara, alla SPAL e al Frosinone ha commentato ai canali ufficiali del club polacco il sorteggio di Conference con la Fiorentina: "Bel sorteggio. In questa fase devi avere più entusiasmo possibile, goderti il momento. Sarà sicuramente un bel viaggio per me, ci sono anche dei ragazzi della Fiorentina con cui ho giocato, quindi sarà una partita interessante. Ho giocato in Serie A contro questa squadra, so cosa mi aspetta. Penso che possiamo ottenere un buon risultato".