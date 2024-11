S. INZAGHI, Le rivali in campionato si sono rinforzate

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Lipsia: "Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai nostri tifosi, alla nostra società e per vincere trofei. Dobbiamo continuare così, nelle ultime undici gare ne abbiamo vinte nove e pareggiate due. Nonostante ciò, siamo insieme a tutte le altre. Sarà un lungo viaggio, quest'anno ancora di più: le rivali si sono rinforzate, hanno speso tanto sul mercato e come l'Inter vorranno arrivare il più in alto è possibile".

Come questa squadra può ancora alzare l'asticella?

"Bisogna sempre lavorare di più, questo momento positivo è il migliore per spingere e migliorare ancora di più. Cerchiamo sempre di vedere dove poter fare meglio: domenica a Verona abbiamo realizzato cinque gol in un tempo, ma abbiamo visto dove abbiamo commesso qualche disattenzione che poteva costarci cara. Lo scorso anno è stata una cosa, quest'anno è diverso: in campionato e in Champions ci sono tante insidie".

Come stanno Calhanoglu e Frattesi?

"Frattesi ha avuto un problemino, da 10 giorni si trascina un problemino alla caviglia. Sarà da valutare, ieri gli ha dato qualche problemino e anche oggi non si sentiva al meglio. Speriamo di non perderlo perché è un giocatore molto determinante per noi e lo sarà ancora. Calhanoglu e Lautaro assenti a Verona sia ieri che oggi hanno fatto due buoni allenamenti: domattina valuterò la formazione. Acerbi ha avuto una contrattura, non c'è lesione: vediamo da qui a domenica se riusciamo a recuperarlo, ma è una cosa più breve rispetto all'altra volta".

