ROMA, Smalling dice no all'operazione. Slitta il rientro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, per Chris Smalling ci potrebbe essere bisogno dell'intervento chirurgico per risolvere l'infiammazione ai tendini che lo sta tenendo fuori da settembre. Il calciatore inglese però sembrerebbe contrario all'operazione. Il rischio è che la data del suo rientro, previsto per gennaio, potrebbe slittare ulteriormente almeno fino a febbraio.