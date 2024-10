ROMA, Gara con la Viola crocevia per Ivan Juric

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi

La sconfitta della Roma in casa contro l'Inter per 0-1 è bastata per far tornare ad aleggiare il fantasma di De Rossi intorno a Ivan Juric. Una possibilità che però viene esclusa da Trigoria, come riferisce nelle pagine di oggi Il Messaggero. Anche perché il ds dei giallo rossi, Florent Ghisolfi, aveva parlato così nel pre gara di Roma-Inter: "Juric ha fatto bene, le 7 partite fino alla sosta saranno importanti per dare seguito a questi risultati.

E' vero che abbiamo speso tanto, ma abbiamo abbassato il monte ingaggi. Squadra più giovane e forte, affrontiamo un'Inter che ha stabilità come squadra e giocatori e con il tempo si vedranno i risultati".