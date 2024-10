ROMA, Futuro di Juric passa da Firenze: no al De Rossi-bis

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi

Impegnata stasera contro la Dinamo Kiev nella terza giornata del girone di Europa League, la Roma, prossima avversaria in campionato della Fiorentina, sta vivendo un momento a dir poco complicato. La sconfitta di domenica scorsa contro l'Inter delegittima ancora di più un tecnico come Ivan Juric, mai apprezzato da una piazza che continua a contestare ferocemente la decisione della proprietà di esonerare Daniele De Rossi. E in tanti pensano che, in caso di esonero del croato possa esserci un ritorno di fiamma per Ddr, ma il Corriere dello Sport gela i tifosi giallorossi: chi pensa che l’eventuale addio a Juric possa avviare un De Rossi-bis, che pure sarebbe accolto con favore dal popolo romanista, dovrà probabilmente fare i conti con la linea dei Friedkin che oggi (oggi) non hanno alcuna intenzione di tornare indietro. Nel comunicato in cui spiegavano ai tifosi in rivolta il motivo del cambio di allenatore, hanno scritto che la dolorosa decisione dipendeva dalla smania di «vincere trofei».

Secondo i Friedkin quindi, con De Rossi questo desiderio non poteva essere appagato. E allora se nemmeno Juric andrà bene, i proprietari punteranno su un terzo allenatore. Tutti questi ragionamenti saranno però eventualmente rimandati a domenica sera, dopo Fiorentina-Roma.