ROMA, Domani assenti Dybala, Pellegrini e Spinazzola

Per la partita di domani tra Fiorentina e Roma, è previsto un massiccio turnover sia in casa Viola, sia in casa giallorossa. Entrambe le squadre sono impegnate infatti nelle rispettive finali europee: la Roma fra cinque giorni contro il Siviglia a Budapest e la Fiorentina contro il West Ham il sette giugno a Praga. Inoltre il tecnico giallorosso, José Mourinho, al Franchi non avrà a disposizione tre giocatori fondamentali: Dybala per un colpo subito alla caviglia contro l'Atalanta; Pellegrini, sempre per un problema alla caviglia rimediato contro il Bayer Leverkusen e Spinazzola per un fastidio muscolare. La notizia è stata riportata da SkySport.