REJA, Dobbiamo credere ancora nel terzo posto

Dopo la bruciante sconfitta della Lazio il tecnico Reja non s'abbatte: "Inutile spararci addosso, dobbiamo voltare pagina e ripartire subito. Le nostre chance Champions rimangono intatte, siamo ancora terzi con l'Udinese e dobbiamo crederci sino in fondo". Da rimettere in sesto la tenuta difensiva e non solo: "Non si possono prendere 5 gol così", ammette il tecnico. Sotto esame di Tare e Lotito, ritenuti invece gli unici responsabili dalla tifoseria.

Invece Reja conferma di crederci, nonostante la condizione psicologica non ottimale: "Spero che rientri qualcuno dall'infermeria, ma soprattutto voglio recuperare la squadra psicologicamente. Ci sono delle responsabilità per la gara di ieri, non abbiamo disputato una buona prestazione, ma da queste situazioni bisogna sempre venire fuori, senza abbattersi oltre misura. Le nostre chance di centrare il terzo posto a fine stagione rimangono le stesse".