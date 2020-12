RADOVANOVIC, Non voglio sentirmi come 2 anni fa

Ivan Radovanović, centrocampista del Genoa, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida alla Fiorentina: "Sicuramente è una partita importantissima, però appena entrato allo stadio mi sono ricordato la partita di due anni fa. E mi sono detto che non voglio più provare quelle sensazioni. Ancora non ci sono ma l'allarme è scattato e in spogliatoio dobbiamo darci una svegliata. Abbiamo cambiato direttore e mister, in settimana abbiamo messo le cose a posto. Se vinciamo stasera non usciamo da tutti i problemi ma cominciamo. Un pareggio basta? Ce la giochiamo".