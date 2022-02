QUI ZINGONIA, A parte Muriel, Zapata e Palomino

Archiviata l’andata dei play off di UEFA Europa League, l'Atalanta è tornata subito al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti per cominciare a preparare la partita di campionato con la Fiorentina in programma domenica allo stadio Franchi di Firenze. La squadra si è allenata divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri: scarico per chi ha giocato con l’Olympiacos, lavoro in palestra e sul campo per gli altri. A parte Miranchuk, Muriel, Palomino e Zapata. Domani, sabato 19 febbraio, sarà già tempo di rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.