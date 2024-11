QUI VERONA, Due ritorni per Zanetti: le idee anti-viola

FirenzeViola.it

Sul portale CalcioHellas viene fatto il punto sulle condizioni del Verona, a pochi giorni dalla sfida di Firenze contro la Fiorentina. Come spiega la testata, il tecnico dei gialloblù Paolo Zanetti sta già pensando alla formazione da schierare domenica pomeriggio e sicuramente vorrà ridare fiducia a chi ha ben figurato nella vittoria casalinga contro la Roma, pur dovendo fare a meno di Livramento, espulso negli ultimi minuti di gioco. L’Hellas accoglierà a braccia aperte Tchatchoua e Belahayane, entrambi rientranti da un turno di squalifica.

Se il primo pare destinato a scendere in campo dal primo minuto, il secondo probabilmente aspetterà in panchina il suo momento per entrare in gioco. Parrebbe confermato il centrocampo anti-Roma con Serdar davanti alla difesa e Duda ad innescare le incursioni. Oggi intanto è in programma una sessione d’allenamento che si svolgerà, come sempre, a porte chiuse.