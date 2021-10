QUI VENEZIA, Coi viola 3 ritorni. Dubbio Lezzerini

La pausa del campionato ha permesso al Venezia di recuperare alcuni elementi che si erano fermati per infortunio nelle scorse settimane. Come riporta il portale Tuttoveneziasport.it, Sigurdsson è già rientrato in gruppo, mentre Modolo e Haps torneranno nel corso di questi giorni e dovrebbero essere a disposizione già per la gara contro la Fiorentina. L'unica situazione che tiene in apprensione l'ambiente arancioneroverde è quella legata a Luca Lezzerini. L'estremo difensore, fuori da circa un mese dopo il problema muscolare che lo ha fermato durante la gara con l'Empoli, è infatti anche alle prese con la lombosciatalgia.