QUI UDINESE, Da domani al lavoro: Pereyra è out

L'Udinese riprenderà domani alle 15 gli allenamenti. Il Gazzettino in edicola oggi spiega che dalle 14 il gruppo sarà sottoposto a tamponi, poi inizierà l'attività sul campo. Sono previste doppie sedute sabato e domenica mentre non è in programma alcuna amichevole. Dalla prossima settimana, quella in cui è inserita la gara con la Fiorentina, i ritmi di lavoro torneranno ad essere quelli usuali. Cioffi avrà a disposizione tutti i giocatori della rosa ad eccezione di Pereyra, ai box ancora per 45/60 giorni.