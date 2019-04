"Siamo fuori casa, sappiamo che questo è un aspetto che dobbiamo migliorare. A Genova e a Torino abbiano giocato meglio che con il Lecce in casa, ma le abbiamo perse. Dobbiamo provarci, ma è difficile ripetere il girone di andata. Proveremo a fare bene, ma domani sarà dura. Però chi ha vinto negli anni 7-0 a Palermo, 4-0 a Cagliari, fatto 4-4 a Milano? Ora è un nostro limite, cerchiamo di migliorarci". Parole di Francesco Guidolin punzecchiato sul fatto che l'Udinese è da scudetto in casa, ma da metà classifca fuori (dove figura al decimo posto).

Insomma un paradosso per una squadra che è terza in classifica. Fino a oggi la squadra bianconera ha vinto 2-0 a Lecce, pareggiato 1-1 col Milan, 0-0 a Cagliari, stesso risultato a Bergamo dove ha rischiato di perdere, cosa fatta a Napoli e Parma (2-0), una vittoria a Milano con l'Inter per 0-1, il 2-2 contro la Lazio, la sconfitta 3-2 col Genoa e quella per 2-1 contro la Juve. Mal di trasferta? Più che altro mal di piccole, visto che con le grandi anche fuori l'Udinese ha fatto bene. La domanda prima di giocare a Firenze è: i viola sono grandi o piccoli?