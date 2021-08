QUI TORO, Lukic da valutare ma Ansaldi è in ripresa

Dopo la sconfitta con l’Atalanta, è di nuovo tempo di tornare al lavoro per il Torino. Tante le novità sul fronte infermeria in casa granata, come riporta Toro.it: primo fra tutti Bremer, uscito in anticipo dalla partita con l'Atalanta a causa di un problema. Le condizioni del brasiliano non preoccupano, ma verrà comunque monitorato. Chi invece resta un’incognita maggiore è Sasa Lukic. Anche il serbo è stato costretto ad uscire prima del previsto a causa di un problema muscolare ai flessori. Lo attendono ulteriori accertamenti. Buone notizie per quanto riguarda invece i lungodegenti Ansaldi, Millico e Kone. Il programma personalizzato degli ultimi giorni ha portato frutto e potrebbe essere finalmente volto al termine. Sono pronti a rientrare in gruppo e soprattutto a disposizione.