QUI TORO, L'undici anti-viola: dubbio su Miranchuk

E' un Torino che andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva quello che domenica alle 15,00 ospiterà la Fiorentina allo stadio Olimpico Grande Torino. Contro i viola il tecnico Ivan Juric davanti a Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe optare per una difesa a tre formata da Djidji, Schuurs e Buongiorno. Sulle fasce a destra potrebbe partire titolare Singo, mentre sulla sinistra potrebbe essere spostato in avanti Ricardo Rodriguez. In mediana dovrebbe trovare spazio la coppia formata da Ricci ed Olic. Il dubbio è sulla trequarti e riguarda chi affiancherà Vlasic: Miranchuk cercherà di esserci, il mignolo del piede fa meno male e il trequartista russo sta aumentando i carichi di lavoro, ma se non dovesse farcela spazio ad uno tra Karamoh e Seck. In attacco, con Sanabria out, toccherà a Pellegri. Lo riporta TorinoGranata.it.